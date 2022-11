Selecionador de Austrália deixou o genro de fora do Mundial'2022: "Conversei com ele..."

Graham Arnold deixou Trent Sainsbury fora da convocatória para o Mundial'2022 do Catar.

O selecionador da Austrália, Graham Arnold, deixou de fora da convocatória o genro Trent Sainsbury. Em conferência de Imprensa, esta terça-feira, Arnold explicou a decisão e revelou que teve uma conversa com o marido da sua filha, que terá compreendido a decisão.

"Obviamente, é uma decisão muito, muito difícil. Eu conversei com Trent [Sainsbury] sobre onde ele está agora. Ele não jogou durante um grande número de semanas", começou por dizer.

"Trent entendeu a decisão, mas é algo difícil de fazer", concluiu Graham Arnold.

Trent Sainsbury, central de 30 anos do Al Wakrah, do Catar, tem 61 internacionalizações pela seleção australiana, tendo participado no Mundial'2018, onde foi titular nos três jogos da fase de grupos.

A Austrália está no Grupo D do Campeonato do Mundo, juntamente com Dinamarca, França e Tunísia.