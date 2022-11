Selecionador da Polónia recusa culpar Lewandowski: "Muitos grandes atletas..."

Declarações do selecionador da Polónia, no final do encontro com o México (0-0)

Reação ao empate: "Foi um jogo muito complicado, contra um adversário muito difícil. É uma pena não termos marcado um golo numa oportunidade extraordinária. Foi um desafio bastante disputado e sem muitas chances para cada lado. Isso deixa-nos com sentimentos mistos. Com este empate temos uma oportunidade [de qualificação para os oitavos de final] e conseguimos obter um ponto. Agora, vamos ter de analisar este nosso duelo contra o México e o encontro seguinte frente à Arábia Saudita. Estávamos perto dos 60 minutos e aquele teria sido um momento perfeito para marcar. É uma pena, mas ainda temos tempo para lutar pelas nossas metas e há que confiar nas nossas opções. Este ponto alcançado não determina nada, mas tudo dependerá de nós."

Penálti falhado: "Perguntamo-nos sempre porquê quando se falha uma grande penalidade, mas só Robert Lewandowski é que pode responder a essa pergunta. São coisas que acontecem. Muito grandes atletas falharam penáltis, como, Sócrates, Zico, Platini ou Maradona. É futebol."

Lewandowski sem culpas: "É uma pena, já que sei o quanto ele queria marcar no Mundial'2022. Temos monitores no balneário e vimos a repetição [do lance]. Há que aceitar aquilo que aconteceu. Não me cabe dizer o que deve ou não fazer, mas sei que ele ainda vai nos ajudar neste torneio. O Robert Lewandowski esteve a treinar penáltis ontem [segunda-feira]. Nunca os falhou, mas acontece. Há jogadores excecionais que falham penáltis. O futebol é assim. Queria marcar um golo neste Mundial, mas não foi fácil para ele diante de médios muito físicos."