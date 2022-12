Selecionador da Polónia diz que não sabe o futuro de Lewandowski: "Ele decidirá..."

Redação com Lusa

Declarações do selecionador Czeslaw Michniewicz após o ​​​​​​​França-Polónia (3-1), jogo dos oitavos de final do Mundial'2022.

Eliminação: "Regressaremos, amanhã [segunda-feira], para casa, tristes e dececionados. Esperávamos ficar mais tempo neste Mundial. Poderíamos ter vencido se tivéssemos marcado primeiro. Estamos um pouco amargurados, mas podemos dizer, com orgulho, que alcançámos o nosso primeiro objetivo de chegar aos oitavos de final, algo que a Polónia não conseguia há 36 anos. Tivemos que enfrentar os atuais campeões mundiais, e eles foram melhores. Criaram grandes chances e conseguiram marcar. Enquanto estava 0-0, ainda tivemos boas transições, mas pouco antes do intervalo tudo mudou com golo da França. Deu mais serenidade ao adversário, e nós sofremos mais pressão e stress."

Mbappé brilhou frente à Polónia: "Não sei quem será o jogador da partida, mas parece-me óbvio que tem de ser o Kylian Mbappé. Marcou duas vezes e está a fazer um torneio muito bom. Como treinador, não existe receita mágica para o parar, é um jogador fantástico e mostrou isso hoje."

Lewandowski jogará o Mundial'2026? "Não posso falar sobre o futuro de Lewandowski, o nosso capitão, ele decidirá o seu próprio futuro. Veremos se ele participará no próximo Mundial."