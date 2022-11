Selecionador da Arábia Saudita: "Não acredito que passemos à próxima fase"

Declarações de Hervé Renard, selecionador da Arábia Saudita, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Argentina, marcado para amanhã (10h00). A seleção do Médio Oriente está incluída no grupo B do torneio, juntamente com a "albiceleste", México e Polónia.

Objetivos no Mundial? "Adoramos quando se esquecem de nós lá fora. Gostamos que nos considerem a equipa mais pequena do grupo. Não nos importa e está justificado pelo ranking da FIFA. Não acredito que passemos à próxima fase, mas estamos aqui para lutar contra os prognósticos. Acontecem surpresas nos Mundiais e é essa a mentalidade que temos".

Lionel Messi: "Se virmos as suas estatísticas no PSG, é quem soma mais assistências na Liga, juntamente com Neymar. Continua a jogar a um nível altíssimo. Mas também não podemos esquecer-nos do restos dos jogadores da sua seleção, porque são de alta qualidade. Cristiano [Ronaldo] e [Lionel] Messi são duas lendas do futebol, que é diferente por causa deles. É uma honra estar aqui e jogar contra eles. Quando há um jogo, temos de estar motivados a 100 por cento para ganhar aos melhores. Essa é a beleza deste desporto, que pode sempre ter surpresas. Temos de estar preparados e de ser muito bons nos três jogos, não só contra a Argentina. Os três são de igual importância".

Maior parte dos jogadores da Arábia Saudita jogam na mesma equipa (Al-Hilal): "Na hora de convocar jogadores não fico fixado no clube de onde vêm. Espero que no futuro os jogadores sauditas sejam contratados por equipas de fora e melhores, para que ganhem experiência nos grandes torneios. Isso já mudou nos egípcios. Houve um tempo em que não saíam do seu país e agora são contratados por outras Ligas. Os japoneses também. Espero que os jovens sauditas possam sair um dia, para que ganhem experiência".

Teme uma goleada parecida à que o Irão sofreu (6-2)? "Não foi um resultado normal. Existe uma situação complexa no Irão e isso explica muito do que aconteceu nessa partida".