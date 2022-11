Selecionador camaronês lamenta: "Houve um relaxamento momentâneo"

Redação com Lusa

Declarações de Rigobert Song, no final do encontro com a Suíça (1-0)

Reação ao desaire: "O sentimento é de deceção. Queríamos mais, mas todos sabemos que o futebol ao mais alto nível se decide nos pormenores. Houve um relaxamento momentâneo e sofremos um golo. Em termos de jogo, tentámos produzir e tivemos ocasiões para marcar, mas não concretizámos, é futebol."

Futuro no Mundial: "Nesta fase, e face a este resultado, ficamos numa situação em que os próximos encontros serão determinantes. Sabemos que ainda tudo é possível. Quero felicitar os jogadores, mas também fazê-los compreender que isso é alto nível e que os detalhes são ainda mais importantes, que é preciso estarem concentrados do início ao fim."