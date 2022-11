Selecionador belga: "Falta de organização? Defendemos assim há seis anos"

Redação com Lusa

Declarações de Roberto Martínez, selecionador belga, após o Bélgica-Marrocos (0-2), partida relativa à segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022.

Derrota: "É um resultado difícil. Depois do golo, perdemos a nossa organização e não fomos bons no último terço. Este primeiro golo teve um impacto considerável para o resto do encontro".

Falta de organização defensiva? "O golo que sofremos é uma jogada que defendemos assim há seis anos. Penso que não foi um problema de organização".

O que está a faltar? "Globalmente, temos de ser muito mais solidários. É desta forma que se ganham jogos em Mundiais".