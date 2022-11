Segundo golo de Taremi foi o mais tardio em Mundiais, sem contar prolongamentos

Sem contabilizar prolongamento, golo do portista foi aos 90'+13' (após 117' minutos jogados no total)

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, marcou o 6-2 final com a que a Inglaterra bateu o Irão no segundo dia do Mundial do Catar, e o seu segundo golo, de grande penalidade após 117 minutos disputados, é o mais tardio na história de todos os Campeonatos do Mundo.

Na primeira parte houve 14 minutos de descontos, por causa de um golpe na cabeça do guarda-redes iraniano que parou o jogo durante cerca de oito minutos, e na segunda deveriam ter sido disputados 10, mas um penálti no final prolongou os descontos e o golo de Taremi foi, assim, aos 90'+13' (117' totais).

E desde que existe esse tipo de contabilidade em Mundiais, em 1966, foi mesmo a partida mais longa sem prolongamento.