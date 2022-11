Segunda surpresa no Mundial: bravura samurai estonteia a Alemanha

Seleção germânica dominou no primeiro tempo, adiantou-se no marcador, mas um Japão reinventado na segunda parte conseguiu a reviravolta (1-2) no jogo de abertura do Grupo E do Mundial

No jogo de abertura do Grupo E do Mundial, o Japão surpreendeu a Alemanha carimbando uma reviravolta para o 2-1. Final. A seleção germânica, quatro vezes campeã do mundo, foi surpreendida pela reação japonesa, que se libertou na segunda parte para recuperar de desvantagem.

No primeiro tempo, os nipónicos viram um golo anulado por fora de jogo a Maeda, ex-Marítimo, e esse ameaço acordou os alemães, que dominaram por completo. Rudiger e Kimmich deram os primeiros avisos, mas o cerco à baliza japonesa foi de tal forma forte que se atropelaram os defesas a dar o corpo ao manifesto para evitar o tento. O guarda-redes Gonda, na tentativa de evitar o 1-0, derrubou duas vezes Raum, penálti que seria convertido por Gundogan aos 33'.

A Alemanha entrou na segunda parte como acabou a primeira e ficou perto de ampliar o resultado. Gnabry, num lance individual, acertou no poste aos 47' feito que repetiria Gundogan aos 60'. Já Musiala tirou quatro da frente e atirou por cima quando o 2-0 parecia estar garantido. No entanto, o Japão cresceu e começou a assustar: pressionou alto e lançou contra-ataques, beneficiando da entrada de Asano para a frente de ataque. Rudiger e Schlotterbeck, centrais germânicos, fizeram de Neuer em duas ocasiões e evitaram o empate. O guarda-redes voou aos 73' e com uma sapatada negou o golo a Ito: os japonenses levaram a mão à cabeça, desesperados pela perdida, mas ganharam moral e na jogada seguinte Doan, que saiu do banco, empurrou para o empate (75'). Num livre bem longe da baliza germânica, Asano arrancou pelas costas dos centrais e fuzilou Neuer para a vitória nipónica no primeiro jogo oficial entre ambos, festejo que gerou um sprint de toda a equipa para abraçar o avançado do Bochum, que só tinha um golo na temporada até hoje.

Goretzka rasou o poste em remate já dentro da área, mas nem as entradas dos avançados Fuellkrug e Moukoko, este último o mais novo da Alemanha desde Uwe Seeler, em 1954, tendo feito 18 anos há três dias, alteraram o cenário. Depois de ter perdido com o México em 2018, Mundial onde seria eliminada na fase de grupos, a Alemanha perde pela primeira vez duas entradas consecutivas no certame. Já o Japão vence pela terceira vez uma seleção europeia num Mundial, pressionando os germânicos num grupo que conta com a Espanha e a Costa Rica também.