Secretária-geral da FIFA espera "milagre": "Mané? Vamos recorrer aos feiticeiros"

Fatma Samoura, natural do Senegal, admitiu que faria de tudo para contar com o avançado do Bayern no Mundial de 2022, mesmo que para isso tenha de recorrer a... "marabouts".

A convocatória da seleção do Senegal para o Mundial de 2022 só vai ser conhecida na sexta-feira, mas há uma dúvida que atormenta todos os adeptos daquele país: Sadio Mané recupera a tempo?

O avançado do Bayern lesionou-se na terça-feira, na goleada sobre o Werder Bremen (6-1) e a sua presença no torneio está longe de ser uma certeza, apesar de uma fonte da Federação senegalesa avançar à agência AFP que Mané será convocado.

Leia também Mundial 2022 Craque da Roma de fora do Mundial'2022: perceba porquê Gareth Southgate deixou Tammy Abraham, craque da Roma de José Mourinho, fora da convocatória para o Mundial. O selecionador, em conferência de Imprensa, explicou as razões.

Ora, Fatma Samoura, secretária-geral da FIFA e natural do Senegal, admitiu que faria de tudo para contar com a principal estrela da equipa, mesmo que para isso tenha de recorrer a "marabouts" - expressão usada no norte de África para referir-se a um sábio ou feiticeiro muçulmano.

"É uma notícia grave e triste [a lesão de Mané]. Vamos recorrer aos marabouts. Não sei [se funcionam], mas de qualquer forma vamos implorar-lhes, esperamos um milagre. Sadio, tens de jogar no dia 21", apelou, entre risos, em direto para a rádio francesa Europe 1.

Recorde-se que o Senegal está incluído no grupo A do Mundial de 2022, juntamente com o Equador, Países Baixos e Catar, o país-anfitrião. O primeiro jogo da nação africana será disputado no tal dia 21 de novembro, diante dos neerlandeses.