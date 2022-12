"Se tivéssemos Messi, Lewandowski teria marcado cinco golos"

Redação com Lusa

Declarações de Czeslaw Michniewicz, selecionador polaco, após o Polónia-Argentina (0-2), partida relativa à terceira jornada do Grupo C do Mundial'2022.

Derrota: "Sabíamos que os cartões amarelos podiam contar, estávamos a controlar o que se passava no outro jogo. Foi duro. Concedemos mais um penálti, mas, felizmente, o Szczesny está em grande forma. Ao intervalo, discutimos o que estava errado, nomeadamente o facto de termos perdido muitas bolas fáceis. Tentámos mudar o rumo do jogo, mas sofremos logo um golo e ficámos nervosos. A determinada altura, dei informação sobre o outro jogo ao Lewandowski e outros jogadores. Disse-lhes o que estava a acontecer. Felizmente, conseguimos o apuramento, muitos anos depois, e agora jogamos com a França".

Apuramento para os oitavos de final: "Foi um grupo difícil e vamos aproveitar, enquanto vocês [imprensa] vão ter até domingo para criticar. Perdemos, não foi um bom jogo, e é uma sensação agridoce. O Lewandowski estava muito envolvido, mas não o ajudámos. Se a nossa equipa tivesse a posse de bola, se tivéssemos o Messi, o Lewandowski teria marcado cinco golos. Estou muito feliz. A equipa sabe que esta qualificação era esperada há anos. Eu disse aos jogadores para aproveitarem. Esperávamos ficar e não precisamos de desfazer as malas".

A exibição de hoje não convenceu... "Voltamos a jogar no domingo, não nos tirem essa alegria. A França é muito forte, tem uma grande geração, com jogadores fantásticos. Possuem um jogo dinâmico, rápido, com grandes qualidades físicas. Todos os que enfrentam a França têm problemas e nós também teremos. Gostaria de ver um França-Brasil [na final], mas eles terão de vencer a Polónia".