Redação com Lusa

Declarações no final do encontro Argentina-França (3-3 após prolongamento, 4-2 nas grandes penalidades), na final do Mundial'2022.

Nicolas Tagliafico (defesa da Argentina): "Apesar de tudo o que se viu neste Mundial, chegámos com muita tranquilidade. Já o tinha dito no jogo anterior, se não se sofre, não vale a pena. E hoje tínhamos de sofrer um pouco mais. A todos os argentinos (dedicar a vitória), a todos que apoiaram esta equipa durante três anos. A vitória? Serve de exemplo para que possamos continuar no futuro e darmo-nos conta de que juntos somos melhores".

Paulo Dybala (avançado da Argentina): "Vai ficar para a história. Queremos levantar a taça e festejar ali (com os adeptos)".