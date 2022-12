Emiliano Martínez admitiu que, se dependesse de si, Lionel Messi jogaria futebol até aos 50 anos.

Emiliano Martínez, guarda-redes da Argentina, lançou esta quinta-feira largos elogios na direção de Lionel Messi, que já garantiu que está a realizar o último Mundial da carreira.

Em declarações ao programa "Footballers Lives", o guardião garantiu que, se dependesse de si, o astro do PSG jogaria futebol até aos 50 anos, garantindo que Messi seria capaz.

"Para mim, ele pode jogar até ter 50 anos. Ele parece estar em muito boa forma e faz as coisas parecerem fáceis, mesmo que sejam as mais difíceis de fazer. Jogar com ele fez-me melhorar enquanto jogador, sem dúvida. Messi ter vencido a Copa América foi adequado", começou por dizer.

O guarda-redes do Aston Villa salientou ainda o amor que a Argentina sente por "La Pulga", acrescentando que o estatuto de Messi é superior ao do presidente argentino.

"Ele representa o país enquanto herói. As pessoas [argentinas] respeitam mais Messi do que o presidente. Se Messi dissesse ao povo argentino para ficar 24 horas em casa, todos o fariam. Ele é o número um, trabalha no duro e é uma inspiração para toda a gente", finalizou.

A Argentina vai defrontar a campeã em título França na final do Mundial'2022, marcada para domingo (15h00).