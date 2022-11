"Se Fernando Santos precisar de mim... esperarei tranquilamente pela lista final"

José Fonte, central português do Lille

José Fonte, central do Lille de 38 anos, aguarda pela convocatória final de Portugal

Aos 38 anos e com 50 jogos por Portugal, José Fonte espera estar presente no seu segundo Mundial e estar entre os eleitos de Fernando Santos para o Catar (esteve no Mundial de 2018, na Rússia).

Em conferência de Imprensa antes de defrontar o Rennes na Ligue 1, o defesa do Lille manifestou a vontade de estar no Mundial, embora reconhecendo que há mais opções e uma nova geração a aparecer.

"Para já, é importante estar na lista dos 55. É fenomenal. Estou a jogar, sinto-me bem. Se o treinador precisar de mim, estarei lá. Adorava estar lá. Depende do selecionador. Mas estou tranquilo. Eu sei que para ter uma chance eu preciso estar num bom nível no meu clube. Fazer uma boa partida contra o Rennes é uma prioridade. Depois, vamos esperar pela lista tranquilamente. Já temos Pepe, Danilo num bom momento no PSG, o Rúben Dias que acrescenta a experiência da Premier League, o Tiago Djaló e outros jogadores que mostram um bom nível. A Seleção Nacional tem soluções. Eu sou mais um", comentou.

O central já participou em 12 desafios esta temporada, sendo, apesar da idade, indiscutível no Lille.