Selecionador do Irão, Carlos Queiroz, tem protagonizado várias polémicas no Mundial do Catar. Contra-ataque em véspera de defrontar os Estados Unidos

Desde que chegou ao Catar, Carlos Queiroz, selecionador do Irão, tem estado debaixo de fogo nas conferências. Esta segunda-feira, na antevisão da partida contra os Estados Unidos, deu uma bicada no rival por causa de problemas sociais que afligem o país, como o racismo ou os tiroteios em escolas.

"Já dissemos muitas vezes que somos solidários com causas humanitárias. Somos solidários com causas em todo o mundo. Se falam de direitos humanos, racismo, crianças a morrer em tiroteios em escolas, somos solidários com todos. Mas a nossa missão é proporcionar um sorriso durante 90 minutos", atirou, já farto de questões sobre os direitos das mulheres no Irão.

Queiroz chegou mesmo a receber várias vezes aplausos durante a sua conferência.

Esta segunda-feira Irão e Estados Unidos defrontam-se às 19h, na terceira jornada do Grupo B. A Inglaterra lidera o grupo, com seis pontos, seguido do Irão (três), Estados Unidos (dois) e País de Gales (um).