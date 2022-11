"Se eu estiver bem, a Bélgica pode ganhar o Campeonato do Mundo"

Eden Hazard garantiu que as suas exibições vão melhorar à medida que faça mais jogos.

Eden Hazard, extremo da Bélgica, compareceu este sábado numa conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, no domingo, a contar para a segunda jornada do grupo F do Mundial'2022.

Os "Diabos Vermelhos" estrearam-se no Mundial com uma vitória magra frente ao Canadá (1-0) e Hazard garantiu que, "se estiver bem" fisicamente, a seleção poderá vir a sagrar-se campeã do Mundo.

"Estou a recuperar bem. Temos todo um pessoal médico que está a fazer um bom trabalho. Eu posso fazer melhor coletivamente. Senti-me bem contra o Canadá e quero jogar, isso é o mais importante. Sempre disse que, quanto mais jogar, melhores serão as minhas exibições", garantiu.

"Se eu não jogar bem contra Marrocos, as pessoas vão voltar a dizer que estou acabado. Cabe-me a mim jogar bem em todos os jogos, para que todos fiquem felizes. A Bélgica pode ganhar o Campeonato do Mundo se o Eden estiver bem. Caso contrário, será difícil", acrescentou Hazard, que cumpriu 60 minutos frente ao Canadá.

A Bélgica, atual líder do grupo F do Mundial'2022, defronta Marrocos, terceiro classificado, - empatou 0-0 com a Croácia na primeira ronda - no domingo (13h00).