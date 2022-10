"Se continua a jogar como até agora, não deve ser tido em conta para o Mundial"

Críticas a Raheem Sterling, que trocou o Manchester City pelo Chelsea, vão aumentando com o passar dos jogos.

Raheem Sterling. 27 anos, trocou o Manchester City pelo Chelsea no mercado de verão e, se no início da temporada parecia que ia tornar-se uma das figuras de maior destaque dos "blues", tendo marcado três golos em dois jogos consecutivos da Premier League, em agosto, a verdade é que a partir daí voltou a fazer abanar as redes da baliza contrária apenas mais uma vez, não marcando já desde 14 de setembro (frente ao Salzburgo, na Liga dos Campeões).

As críticas ao internacional britânico vão aumentando com o passar dos jogos e, nessa linha de pensamento, surge Pat Nevin, antigo jogador do Chelsea, que considera que o avançado não deverá ser convocado por Southgate, selecionador de Inglaterra, para o Mundial'2022, caso continue a jogar como até agora.

"Parece que Graham Potter [treinador do Chelsea desde a saída de Thomas Tuchel do comando técnico] tirou o melhor de cada jogador desde que chegou ao Chelsea. Com uma exceção: Sterling. Se continua a jogar como está fazer até agora, não deve ser tido em conta para o Mundial. Está mal e fez um jogo terrível", afirmou.