"Se a Polónia está nos oitavos de final do Mundial, é graças ao seu guarda-redes"

Declarações de Hugo Lloris, capitão da França, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Polónia, no domingo (15h00), a contar para os oitavos de final do Mundial'2022.

Robert Lewandowski: "É um dos melhores avançados do Mundo. Vamos defrontar uma equipa que gosta de defender bem, de sofrer e depois há Lewandowski, que pode fazer a diferença em qualquer altura. Szczesny [guarda-redes da Polónia] está a ter um torneio fantástico. Se a Polónia está aqui, é graças ao seu guarda-redes. Analisámos o adversário e sabemos que tipo de partida esperar, ainda que haja sempre uma parte desconhecida. Há um aspeto psicológico e temos de estar preparados para todos os cenários. Teremos de ser mentalmente fortes".

A França aprendeu com a eliminação nos oitavos do Euro'2020? "Falámos muito sobre o assunto nos meses que se seguiram ao Euro. É um elemento que pode ser tido em conta. Numa partida tão importante, não se pode relaxar ou desligar do jogo. Estes são jogos que não podemos encarar de ânimo leve, mentalmente e fisicamente. Se começarmos a relaxar, podemos deixar que o adversário volte ao jogo. E, inversamente, sabemos que se ficarmos para trás, também podemos voltar. Não podemos desistir, seja qual for o cenário do jogo. Temos de fazer uma partida completa e quando tivermos a oportunidade, magoar o adversário".

Têm treinado grandes penalidades? "Hoje, com os analistas, temos todos os elementos. Compreendemos que existe um elemento de aleatoriedade, porque quem remata pode acertar em qualquer lado. Podemos ter algumas indicações, mas o oposto também. Há um parte de preparação envolvida e outra de sentimento. O guarda-redes tem de confiar em si próprio. Alguns guarda-redes são melhores do que outros, têm certamente os seus segredos. Se tivermos de passar por isso [desempate por penáltis], temos de sobressair, quer em termos de quem remata, quer no guarda-redes".