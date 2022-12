"Scaloni teve boas decisões. Enzo Fernández ou Álvarez não existiam há seis meses..."

Declarações de Jorge Valdano, campeão do Mundo pela Argentina em 1986, em direto para o programa "El Partidazo de COPE".

Qual o Mundial que o colocou mais tenso, 1986 ou 2022? "Vivi o jogo [da final do Mundial'2022] com mais tensão do que em 1986 porque quando jogas libertas. Ontem [domingo] foi uma tensão tremenda porque quando só observas, acumulas [a tensão]. Para mim, foi um jogo de nível superior, mas há que ver o compromisso emocional que eu tinha. Foi uma grande final".

Lionel Scaloni, selecionador argentino: "Ser campeão do Mundo na sua primeira experiência parece-me extraordinário. Ele encontrou o tom e não roubou o cenário aos jogadores, tem sido muito discreto. Os jogadores gostam dele e acreditam nele, algo muito importante para um selecionador. Ele teve boas decisões ao longo do Mundial. Introduzir Enzo Fernández, Julián Álvarez, Mac Allister, jogadores que não existiam há seis meses... Ele encontrou-os ao longo do caminho".

Maior desilusão do Mundial'2022? "A grande desilusão foi o Brasil, sem dúvida. Esperava que fossem até ao final sem qualquer tipo de dúvidas, mas não prestaram atenção aos detalhes. É um detalhe que Neymar, em vez de marcar o primeiro penálti, marque o quinto para ter maior glória pessoal e no final termina o Campeonato e não marcou porque o Brasil foi eliminado antes do quinto. Os detalhes entram em jogo num Mundial e há que olhar a todos. [O Brasil] Tinha dos plantéis mais dotados do Campeonato, com três avançados de nível superior e com mais três no banco".