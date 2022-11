Scaloni sobre Messi: "É uma maravilha vê-lo, os elogios ficam curtos"

Selecionador da Argentina diz que a equipa chega em boa forma ao jogo com a Arábia Saudita, desta terça-feira

A Argentina estreia-se amanhã no Mundial do Catar, contra a Arábia Saudita, e o selecionador Lionel Scaloni abordou o momento de Messi.

"Luis Enrique [selecionador da Espanha e ex-treinador do Barcelona] fala do Leo porque o treinou, o conhece e sabe o que significa. As suas palavras são bem-vindas. Eu, quando o tenho, desfrutamos e esperamos que todos desfrutem porque é uma maravilha vê-lo e que possa jogar um Mundial. Todos os elogios ficam curtos e não vão terminar porque ele vai continuar. Resta desfrutar dele, mais nada", afirmou.

Sobre a questão dos favoritos, garante que nem sempre vence o melhor: "Os grandes favoritos não ganham os mundiais normalmente. Há grandes seleções, não menos de oito que podem ganhar o Mundial, a maioria são europeias como nos últimos anos. Por motivos não futebolísticos, os sulamericanos não tiveram a possibilidade de chegar à final, salvo a final que inmerecidamente a Argentina não ganhou em 2014. São pormenores e este Mundial não será diferente. Não tem por que ser campeão o que joga melhor, há muitos que o podem conseguir."

Por último, frisou que a Argentina desta vez chega com menos pressão ao Mundial, um aspeto positivo: "A realidade é que a equipa sai a jogar mais tranquila porque a pressão externa de não ter ganho não existe. Amanhã sai o sol outra vez e temos de jogar tranquilos. A carga é mais tranquila que antes e oxalá possam exprimir o seu futebol. Sabemos que a equipa está bem. Conseguimos chegar ao jogo de estreia na forma que queríamos, que é o importante."

A Argentina está inserida no Grupo C, com Arábia Saudita, Polónia e México.