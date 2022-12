Scaloni: "Não vamos ser campeões do Mundo só porque ganhámos este jogo"

Declarações de Lionel Scaloni, selecionador argentino, após o Polónia-Argentina (0-2), partida relativa à terceira jornada do Grupo C do Mundial'2022.

Vitória e apuramento no primeiro lugar do grupo: "Estamos contentes. Todos os jogos são duros. Pensar que a Austrália [adversário nos oitavos de final] será fácil é um erro. No Mundial, tu representas o teu país e isso multiplica as tuas forças".

Polónia surpreendeu pela negativa? "A Polónia não me surpreendeu e, se fez o jogo que fez, é mérito nosso. Não permitimos que o Lewandowski recebesse a bola e eles não conseguiram lançar contra-ataques. É mais mérito nosso do que demérito deles".

​​​​​​​Argentina é candidata à conquista do Mundial? "Não somos candidatos a nada, não somos favoritos a nada. Somos uma equipa que vai lutar, mas não vamos ser campeões do Mundo só porque ganhámos este jogo".

Substituições: "Os jogadores que entraram estiveram bem, mas pensamos sempre no coletivo. Ángel Di María está bem, só sentiu uma pequena dor nos quadríceps. Achámos preferível substituí-lo, porque não queríamos correr riscos".

Pouco tempo de recuperação para os oitavos: "Hoje, estamos contentes, mas é uma loucura jogarmos tão rápido [os oitavos de final, marcados para sábado], tendo em conta que fomos primeiros do grupo. Não consigo compreender. Amanhã é quinta e na sexta já é a véspera do jogo. Merecemos mais descanso".