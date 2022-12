Scaloni lamenta notícias sobre De Paul e sobre Enzo atira: "Um rapaz com enorme futuro"

Médio falhou o treino de quarta-feira, que se realizou à porta fechada. Técnico não gostou que a informação saltasse para o grande público

Lionel Scaloni já fez a antevisão ao encontro com os Países Baixos, referente aos quartos-de-final do Mundial. O selecionador argentino lamentou que a ausência de De Paul do treino de quarta-feira tenha chegado ao grande público.

"Se estou zangado com o que saiu de Rodrigo De Paul? Não sei se estamos a jogar pela Argentina ou pelos Países Baixos. A sessão de treino foi à porta fechada. Não compreendo a necessidade de gerar alarme. O rival está atento a estas coisas", lamentou o selecionador, em conferência de imprensa.

Quanto a Enzo Fernández, titular nos dois últimos jogos da Argentina no Catar, Scaloni não tem dúvidas: o médio do Benfica vai fazer parte do futuro da seleção das Pampas.

"Estamos satisfeitos com a contribuição de Enzo, é o que esperamos quando mudamos, contamos com este desempenho. O Enzo tem estado bem e pode dar mais. Ele é um rapaz com um enorme futuro", explicou.