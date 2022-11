Scaloni: "Espero que não seja o último Mundial de Lionel Messi"

Selecionador argentino, Lionel Scaloni quer continuar a aproveitar o futebol do craque do PSG.

Com 35 anos, Lionel Messi parte, no Catar, para o quinto Mundial (sénior) da sua carreira. Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, em entrevista concedida à "TNT Sports", falou sobre a principal figura da seleção daquele país e do PSG, admitindo que espera que este não seja o último Campeonato do Mundo do astro argentino.

"Pode ser o último [Mundial de Lionel Messi], espero que não. Ele é feliz dentro de campo e faz muita gente feliz, não só os argentinos. E se cuidarmos dele e o 'levarmos' como deve ser levado, possivelmente poderá fazer mais partidas, pois o mundo do futebol pede. Que possamos continuar a aproveitar e que se sinta cómodo dentro de campo", afirmou.