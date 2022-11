Scaloni elogia Enzo e lembra: "Por vezes, é mais importante entrar no decorrer do jogo"

Declarações do selecionador argentino, antes do encontro com a Polónia, marcado para esta quarta-feira (19h00)

Alterações contra a Polónia: "Um entra, outro sai... O que procurávamos com Guido, na linha de cinco jogadores contra o México, funcionou, ele é a única diferença nessa posição. No resto, um entra, outro sai e a ideia é a mesma. Numa seleção nacional como esta, a sensação é que cada jogo é importante. A nosso favor, se ganharmos, vamos passar. É isso que todos esperamos".

Enzo Fernández: "Tem hipóteses de jogar e já jogou bem nos dois em que teve oportunidade. Ele é uma opção. O futebolista de hoje tem de estar preparado para ambas as situações e, como se viu no outro dia, por vezes é mais importante entrar no decorrer do jogo."