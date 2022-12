Scaloni e as meias-finais contra a Croácia: "Nem sempre a melhor equipa vence"

Declarações de Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, na terça-feira (19h00), relativo às meias-finais do Mundial'2022.

Compensação dada pelo árbitro frente aos Países Baixos causou polémica: "É novo dar-se oito, nove ou dez minutos de compensação. Cria alguma insegurança, mas não estou a dizer se é justo ou injusto. Acima de tudo, cria insegurança para a equipa que está a vencer. Quando vês que dão dez minutos de compensação, isso cria um pouco de incerteza. Isso já foi visto em vários jogos, não só nossos. Aconteceu com o Brasil frente à Croácia. É uma nova solução e será cada vez mais natural nos jogos. Tem acontecido em todos os jogos e não só connosco, temos de trabalhar com isso. [O seu impacto] Depende muito da equipa que defrontas, contra os Países Baixos foi difícil".

Mês mais importante da sua vida? "Não digo isso de cabeça leve, já tive muitas batalhas. O mais importante é o que está para vir, não pensamos no que podíamos ter atingido no passado nem no que podemos vir a conquistar sem o termos feito. Não passo a vida a relembrar que isto é um Mundial, isso tira energia e não ajuda. Mas se fizermos que temos a fazer, será mais fácil chegar ao golo. Isto é um desporto e infelizmente às vezes nem sempre a melhor equipa vence, mas vamos agir de forma completamente natural".