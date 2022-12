Scaloni: "Digo aos jogadores que façam o que sabem, que joguem à bola"

Declarações do selecionador argentino, Lionel Scaloni, no final do encontro Argentina - Austrália (2-1), dos oitavos de final do Mundial'2022

Sobre o jogo: "Foi um jogo difícil, fazem uma pressão asfixiante. Custou-nos, sobretudo, na primeira parte. Depois, corrigimos e a equipa não merecia sofrer aqueles últimos minutos, pudemos ampliar a diferença. Digo aos jogadores que façam o que sabem, que joguem à bola. Estão preparados para estes jogos tãoduros.

Messi e Di María: "O Lionel Messi abriu o marcador e depois melhorámos. Di María não podia jogar hoje, e tê-lo no banco é sempre uma tentação. Esperemos que, nos próximos dias, possa melhorar. Espero que toda a gente entenda que a dificuldade é máxima, hoje tivemos diante um rival muito difícil."

A celebração: "Quando, ao acabar um jogo, vejo como festeja o público, dá-me uma injeção única. Gostava que toda a gente pudesse ver e sentir o que vive um jogador nesses momentos. Estes jogadores estão identificados com o povo, e o povo com a equipa."

O jogo dos quartos com os Países Baixos: "É um orgulho enfrentar um treinador como Louis van Gaal. O próximo será um jogo muito lindo, com duas seleções históricas. Estes atletas foram feitos para competir ao máximo nível, para jogar este tipo de jogos".