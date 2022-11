Scaloni após derrota da Argentina: "Podes ser infinitamente superior e numa jogada..."

Declarações de Lionel Scaloni, selecionador argentino, após o Argentina-Arábia Saudita (1-2), partida relativa

à primeira jornada do Grupo C do Mundial'2022.

Derrota: "Sabíamos como a Arábia jogava e preparámos o jogo durante a semana... A nova tecnologia faz o seu trabalho, embora os foras de jogo tenham sido milimétricos. Mas fizeram bem. É difícil de aceitar porque eles fizeram dois golos em quatro, cinco minutos. Penso que foram os seus únicos remates à baliza. A única opção agora é levantar a cabeça. Não temos de analisar muito mais, é um dia triste mas temos de seguir em frente".

Razão da surpresa: "A primeira parte foi toda nossa. Ao intervalo dissemos que o jogo estava estranho e que um golo poderia mudar tudo. Foi isso que aconteceu. Mais tarde vamos analisar o jogo com mais calma, ainda não falei com os jogadores. Eles estão magoados, mas vão tentar vencer os próximos jogos. Aspeto físico? Não foi por causa disso, foi por causa de jogadas isoladas. Veremos mais tarde o relatório do jogo e se teremos de nos preocupar com o aspeto físico".

Pressão da estreia: "Temos de continuar a pensar da mesma forma que pensávamos antes do jogo. Sabemos que o Mundial tem destas coisas. Às vezes podes ser infinitamente superior e, numa jogada ou duas, torna-se complicado. Mas apesar de não termos jogado bem, tivemos as nossas oportunidades. Vamos acordar amanhã da mesma forma que o faríamos se tivéssemos vencido, com a vontade de vencer o México. A análise não muda por causa do resultado".

Impacto da derrota: "Estávamos bem até agora. O Mundial tem destas coisas, não dá tempo para cometeres erros. Hoje aconteceu isso. Vamos levantar-nos e tentar ganhar os outros dois jogos. Fizemos um bom jogo na primeira parte e, se as coisas tivessem saído bem, teríamos ido para o intervalo a ganhar 2-0".

Adversário: "Respeitamos a Arábia Saudita. Volto a repetir que são uma boa equipa e que tem jogadores capazes. Agora temos de ganhar ao México e à outra partida [com a Polónia]".