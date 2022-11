Scaloni admite ter de mexer na convocatória da Argentina

Há lesionados que tardam em recuperar e o selecionador está preocupado

A Argentina goleou os Emirados Árabes Unidos (5-0) na preparação para o Mundial do catar e no final do encontro o selecionador, Lionel Scaloni, falou da possibilidade de ter de mexer na convocatória para a prova que se realiza no Catar, dado que vários jogadores continuam lesionados e com recuperações lentas.

"É verdade que alguns não jogaram por precaução. Jogaram os que podiam. Temos alguns problemas, estamos à espera destes últimos dias para ver se temos de fazer alguma alteração na lista. Pode haver mudanças. Temos alguns dias para decidir a questão da lista. Hoje não posso dizer a 100 por cento, mas temos tempo. Espero que não, mas existe a possibilidade", afirmou o técnico.

Em causa, segundo alguns meios, estão as vagas de Cristian Romero, Papu Gómez, Paulo Dybala, Tagliafico e Nico González.

A Argentina está inserida no Grupo C, com Arábia Saudita, México e Polónia.