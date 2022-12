Saudita que fraturou a cara também ficou com lesão nas costelas e no pâncreas

Presidente da federação saudita, Yasser Al Misehal, deu entrevista à Marca e explicou o estado de saúde de Al-Shahrani

O jogador da Arábia Saudita que teve de ser evacuado durante a partida contra a Argentina, após um choque violento contra o guarda-redes da própria equipa, já está bem de saúde após três operações. No entanto, revelou o presidente da federação saudita, Yasser Al Misehal, em entrevista à Marca, as lesões não foram só na face, mas também nas costelas e no pâncreas.

"Graças a Deus, Al-Shahrani está bem. Ele teve vários ferimentos graves. Não apenas um ferimento no rosto. Ele também teve uma lesão nas costelas e outra no pâncreas que foi assustadora, mas graças a Deus ele está bem", revelou.

"Ele fez três operações e está bem em casa. Acho que aos poucos vai começar a treinar e espero que volte aos campos em breve", concluiu.