"Não nos podemos concentrar no Ronaldo e deixar os outros soltos"

Antigo jogador da seleção Samuel Kuffuor foi ao Catar apoiar o Gana. Entre os seus destaques de Portugal está... João Moutinho

Samuel Kuffuor, uma das velhas glórias do futebol ganês (esteve de 1993 até 2005 no Bayern Munique, foi 59 vezes internacional, venceu o Mundial de sub-17 e na seleção principal esteve no Mundial da Alemanha), esteve à conversa com os meios de comunicação da federação do Gana após o treino da seleção africana e perspetivou o jogo contra Portugal, esperando que a sua seleção não se concentre em travar apenas Ronaldo.

"Vencemos antes de chegar, com a Suíça, e as pessoas estão confiantes, acreditam. Vencemos uma das grandes seleções e agora jogamos contra uma das melhores, que é Portugal. Temos grandes sensações para jogar contra Portugal, as pessoas estão entusiasmados no Gana e na seleção. Não temos nada a perder, temos de mostrar as nossas cores. E já o fizemos. Nesta seleção só dois já estiveram num Mundial, é uma grande oportunidade para eles", começou por dizer.

"Temos de controlar o nosso jogo, mostrar a nossa habilidade. Não nos podemos concentrar no Ronaldo, eles têm grandes jogadores, como o [João] Félix, [Bruno] Fernandes, João Moutinho... Se todo o foco for para o Ronaldo e deixas os outros soltos, não funciona. Temos de estar concentrados os 90 minutos", juntou, lembrando, por engano, o ausente João Moutinho.

O antigo defesa, que venceu a Champions pelo Bayern Munique, não quis dar um palpite para o jogo de quinta-feira contra Portugal: "Não temos nada a perder, são das melhores seleções. Vai ser um choque para as pessoas... Já o fizemos em 2010 e 2006. Palpite? Vamos esperar pelo jogo."