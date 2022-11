Sampaoli critica FIFA devido ao Mundial no Catar: "É tudo por dinheiro"

Técnico do Sevilha deu a sua opinião sobre um dos temas futebolísticos mais discutidos dos últimos tempos. Antigo selecionador argentino teceu duras críticas

Jorge Sampaoli, atual treinador do Sevilha, é mais uma voz nas críticas ao Mundial do Catar, que arranca já neste mês de novembro. Para o antigo selecionador argentino, o que está em causa é única e exclusivamente uma questão financeira.

"A FIFA decidiu fazer um Mundial num lugar e num momento em que não se devia jogar, tudo por dinheiro. Isto é um negócio e, se se deixa de lado tudo o resto, são os que estão abaixo que pagam as consequências. Logicamente os jogadores não olham para o Mundial pelo canto do olho, olham com os dois olhos! Mas a culpa não é deles", explicou, em conferência de imprensa.

Recorde-se que o atual técnico dos andaluzes participou no último Mundial, jogado na Rússia, na condição de selecionador da Argentina, que foi eliminada, então, nos oitavos da competição.