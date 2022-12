Dois adeptos argentinos saltaram de propósito de uma ponte quando o autocarro passava por baixo

A parada do autocarro com os jogadores da Argentina campeões do mundo no Catar foi suspensa de forma abrupta depois de dois adeptos saltarem, propositadamente, de uma ponte quando o veículo descapotável passava por baixo.

Um adepto caiu dentro do autocarro, no meio dos jogadores, e outro caiu fora. A organização decidiu então parar o cortejo e os jogadores depois saíram do autocarro para saudar os adeptos, mas de helicóptero.

Obvio, mira si uno lo parte a Messi, un desastre se arma pic.twitter.com/v71iy1KTgq - jeyjey✈️ (@JeyJeyzk) December 20, 2022

URGENTE:



POR ÉSTO SE CANCELÓ EL OPERATIVO DE LA CARAVANA AL OBELISCO..

Se tiraron dos personas al micro de la selección y casi golpea a los jugadores de la selección Argentina.pic.twitter.com/25QNpcSxaq - AnaDeportes (@Ana_deportes) December 20, 2022

⭕️ Un hincha se arrojó desde un puente hacia el micro que trasladaba a la selección @Argentina



https://t.co/wLQDCFnHvs



Mirá el momento pic.twitter.com/vVYUJpzjV3 - Ámbito Financiero (@Ambitocom) December 20, 2022