"Salah está 100% ciumento e eu também estaria se estivesse no lugar dele"

Lovren, defesa croata, aborda a ausência do antigo companheiro de equipa no Mundial.

Mohamed Salah, estrela do Liverpool e do Egito, é uma das grandes ausências no Mundial do Catar, mas merecia estar na prova, segundo Lovren, defesa croata que coincidiu com o extremo nos reds,

"Ele deveria estar no Catar. Merecia-o, mas Sané [a seleção do Senegal eliminou o Egito] foi melhor", afirmou numa entrevista ao jornal espanhol As.

"Ele está 100% ciumento e eu também estaria se estivesse no lugar dele. Ele disse que me ia apoiar, neste Campeonato do Mundo, mas lamento que ele não esteja aqui. Ele disse que vinha cá, com a bandeira croata", disse ainda o atual jogador do Zenit, da Rússia.

A Croácia, que perdeu a final do último Mundial, está inserida no Grupo F, com Marrocos, Canadá e Bélgica.