"Saímos com muita honra, vencemos os campeões mundiais. Mas há um sabor amargo"

Declarações no final do encontro Tunísia-França (1-0), da terceira jornada do Grupo D do Mundial'2022, disputado hoje em Doha.

Jalel Kadri (selecionador da Tunísia): "Fomos excelentes contra a Dinamarca e falhámos apenas com a Austrália numa fase desse jogo. Saímos com muita honra. Merecemos ganhar e vencemos justamente os campeões mundiais. Mas, há um sabor amargo. Estamos fora do Mundial. Mesmo assim, acho que povo tunisino está orgulho desta equipa. Não fizemos o suficiente nos dois primeiros jogos, senão estaríamos apurados".

Wahbi Khazri (jogador da Tunísia e eleito melhor jogador em campo): "Venho de um cantinho da Córsega. Hoje, joguei contra jogadores que assisto pela televisão na Liga dos Campeões. Competir contra eles mostra que não temos nada a invejá-los. A vitória é nossa e é merecida. Muito feliz por ter deixado o povo tunisino orgulhoso. Pena não termos conseguido o apuramento".