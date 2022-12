"Saída de Luis Enrique do comando da seleção espanhola é mais um erro"

Javier Clemente, que foi selecionador da Espanha entre 1991 e 1998, considera que a saída de Luis Enrique foi um erro. Em declarações ao jornal Marca, o treinador diz que o culpado da eliminação do Mundial'2022 não é o ex-Barcelona.

Luis Enrique despedido: "Acho que não foi acertado prescindirmos de Luis Enrique como selecionador. É mais um erro. Luis Enrique é um muito bom treinador, com as suas ideias, com personalidade, é simpático, agradável, homem de casa. É essa a minha opinião. O problema da seleção espanhola é um problema do futebol espanhol. Marrocos fechou-se lá atrás e Espanha não teve temperamento para superá-lo. Falas sempre dos treinadores, mas, quando jogas mal, também tens de falar dos jogadores, como nos penáltis. Luis Enrique é o culpado? Não. Quem erra é quem cobra, porque, para cobrar, tem que ter muito ânimo e muita confiança."

Sobre Luis de la Fuente, sucessor de Luis Enrique, na Roja: "Ele tinha 15 anos e eu 26. Treinei-o nos juvenis, depois no Athletic Bilbao e depois na equipa principal até sair. Ele continuou até ir para o Sevilha. Não imaginava que ele chegasse a treinador. Parece-me bom, ele esteve nos sub-21 e teve bons resultados. Saiu-se bem, já conhece os jovens. Não sei como é treinador, mas digo-vos que é muito bom porque é meu amigo."