Saiba quanto recebe um árbitro por cada jogo que dirige no Mundial

Cada jogo da fase de grupos rende cinco mil euros ao árbitro principal e os valores são mais generosos na fase a eliminar.

Nem só de craques do futebol se faz o Mundial do Catar. Os árbitros desempenham igualmente um papel fundamental no desenrolar da competição e esta quarta-feira o jornal espanhol As dá conta dos valores envolvidos por encontro.

Segundo a publicação, o juiz principal recebe cerca de cinco mil euros por encontro da fase de grupos, o dobro se falarmos da fase a eliminar (dos "oitavos" até à final). Os assistentes e o quarto árbitro recebem metade em cada uma das fases acima referidas (2500 e 5000).

O videoárbitro também é mencionado pelo As, revelando que recebe 3000 euros por jogo da fase de grupos e mais 2000 daí para a frente.

Recorde-se que Portugal não teve nenhum árbitro chamado para o Catar.