Saiba mais sobre o Catar: o chamamento de um mundo de contrastes

"Chamamento à reza" é rito religioso que não deixa ninguém indiferente, assim como as desigualdades salariais entre aqueles que detêm cidadania catari e os imigrantes. Poligamia também é realidade.

Os relógios marcam 4h45 em Doha, a madrugada vai longa e silenciosa. No minuto seguinte, tudo muda. Os altifalantes das mesquitas da cidade dão voz (bem audível) ao chamado "chamamento à reza", que motiva os habitantes da capital do Catar a cumprirem um rito que vão repetir mais quatro vezes ao longo do dia, mediante o curso do Sol.

Apenas um dos muitos costumes a que, ao longo do próximo mês, visitantes de todo o mundo terão de se habituar. Não há como negar: para quem vem do ocidente e nunca visitou o Médio Oriente, entrar nesta cultura representa uma mudança brusca de realidade nos mais diversos setores, da vida profissional à conjugal.