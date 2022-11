Rui Vitória bateu equipa mundialista: "Obrigou-nos a fazer ajustes táticos"

Treinador português somou o terceiro triunfo em outros tantos jogos pelo Egito após bater por 2-1 a Bélgica, que tem de acertar o passo antes de se estrear no Catar

Rui Vitória somou esta sexta-feira o terceiro triunfo em outros tantos jogos no comando da seleção do Egito. Escolhidos para testarem a Bélgica, que vai participar no Mundial, os faraós venceram por 2-1.

Pelo Egito marcaram Mostafa Mohamed (33') e Trezeguet (46'). Num duelo utilizado por Roberto Martínez para alguns testes, o melhor que os diabos vermelhos conseguiram foi reduzir por Openda, aos 76'.

No final do jogo, Rui Vitória mostrou-se satisfeito com a exibição da sua equipa: "Defrontámos um adversário muito forte, com muita qualidade individual e coletiva e que nos obrigou a fazer ajustes do ponto de vista tático. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, pois passaram para o campo tudo o que trabalhámos. Estamos muito satisfeitos por dar esta alegria aos egípcios que estão aqui no Kuwait, sendo este mais um passo no nosso trabalho. Agora vamos começar a preparar a próxima etapa."