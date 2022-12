Rui Silva e a defesa do título mundial: "Dibu Martínez fez-se grande, teve agilidade brutal"

Dibu Martínez defende remate de Kolo Muanique daria o 4-3 à França na final do Mundial do Catar

Guarda-redes português do Bétis comentou a defesa do guardião argentino contra a França, aos 120'+3', que evitou o 4-3 para os gauleses nos últimos segundos do jogo

Dibu Martínez, guarda-redes da Argentina, foi decisivo para os sul-americanos se sagrarem campeões do mundo contra a França, no Catar, com duas grandes penalidades defendidas, mas não só. Aos 120'+3', nos últimos segundos de jogo, com uma defesa parecida à que Casillas protagonizou na final do Mundial da África do Sul e que ajudou a Espanha a sagrar-se campeã mundial, Dibu Martínez defendeu com o pé esquerdo o remate de Kolo Muani e levou o jogo para os penáltis, evitando o 4-3.

A Marca colocou vários guarda-redes a comentarem o lance e o português Rui Silva, do Bétis, foi um deles: "Foi chave. Fez-se grande à frente do avançado francês. Além da sua evergadura, tem uma agilidade brutal e foi enorme perante Kolo Muani, fazendo uma grande defesa. Depois Dibu Martínez chegou com muita confiança aos penáltis, notava-se que estava muito motivado."