Rui Moreira critica Mundial no Catar: "Foi uma negociata, um mau negócio para o futebol"

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, marcou presença esta sexta-feira na na abertura da conferência Thinking Football Summit, na Invicta, e comentou a atribuição do Mundial de 2022, que arranca no domingo, ao Catar.

"Isto não começou agora, começou em 2010, já o disse há uns anos. A escolha de um país como o Catar, muito pequeno geograficamente, com a questão do calor e dos direitos humanos que se vieram a acentuar, parecia ser um mau negócio para o futebol. Foi uma negociata e um mau negócio para a indústria do futebol", começou por criticar.

O autarca prosseguiu, salientando a falta de progressos no que toca aos direitos humanos no país e as polémicas que têm assombrado a organização do evento.

"É importante que se diga isto, porque o que aconteceu entretanto [desde a atribuição da prova] não melhorou, como o que sabemos em relação à questão dos trabalhadores, como os que faleceram na construção dos estádios. É uma coisa que não dignifica. Foi uma má escolha", frisou.

Quanto às probabilidades de Portugal sagrar-se campeão do Mundo no Catar, Rui Moreira sublinhou que é possível, devido à atual "geração de jogadores extraordinária" que a Seleção Nacional dispõe, acrescentando sentir "apreço" por Cristiano Ronaldo.