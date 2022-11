Rudiger arrasado após este lance: "Ele riu-se, mas agora só há uma equipa a rir"

Momento ocorreu na segunda parte do encontro entre Alemanha e Japão.

Antonio Rudiger, central da seleção da Alemanha, foi esta quarta-feira alvo de críticas, depois de um lance com Takuma Asano. O jogador do Real Madrid impôs-se ao japonês em velocidade e, com o lance já ganho, não resistiu a uma provocação, nem disfarçou depois um sorriso.

Na altura, a Alemanha vencia por 1-0, mas acabou derrotada pela formação asiática no jogo do Grupo E do Mundial.

"O Rudiger levanta as pernas e fez o que viram. Não deves menosprezar assim os adversários, porque depois acaba por virar-se contra ti. Acho que foi muito pouco profissional. Foi impróprio. Arrogante. Ele riu-se, mas neste momento há apenas uma equipa a rir. O espírito do jogo implica respeitar o adversário. E ele não o fez. E não há qualquer explicação ou desculpa para isso", afirmou o antigo internacional germânico Dietmar Hamann.

Asano, recorde-se, acabou por marcar o golo da vitória do Japão. Diz-se que a vingança serve-se fria...

Recorde o lance em questão: