Rua em San Martín rebatizada com o nome de Enzo Fernández

Aceptos da terra natal do benfiquista campeão do mundo pela Argentina homenageiam o médio

"Sabes onde é que pára o autocarro nr. 78? Sim, entre a Enzo Fernández e a Belgrano". É com este texto que a página do turismo de San Martín, na Argentina, dá conta de uma rua que foi "rebatizada" com o nome do jogador do Benfica.

San Martín é a terra natal de Enzo, campeão do mundo pela Argentina e com papel de destaque, e na localidade já várias ruas mudaram de nome, havendo já outra Lionel Messi e outra Julián Álvarez.

