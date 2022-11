Ronaldo "fenómeno" sem dúvidas: "Levava o Endrick ao Mundial"

O antigo avançado brasileiro dá como exemplo a sua presença no Mundial de 1994, no qual com 17 anos se sagrou campeão do mundo

Ronaldo Nazário, o "fenómeno", comentou a convocatória de Tite e lamentou que o selecionador brasileiro não tenha incluído na lista final para o Mundial do Catar o jovem Endrick, que se acaba de sagrar campeão brasileiro pelo Palmeiras de Abel ferreira, com três golos em cinco jogos, aos 16 anos.

"Se fosse para levar um, para fazer parte ali, com poucas opções de atuar realmente, eu levaria o Endrick. Acho que é um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional. Para ele seria uma experiência sensacional. Para o futuro da seleção brasileira", começou por dizer, num vivo na Ronaldo TV.

E sustentou a sua ideia, dando-se a ele próprio, no Mundial de 1994, como exemplo: "É uma coisa que eu sinto falta na seleção brasileira. Em 2010, o Dunga não levou o Neymar mesmo com o Brasil inteiro pedindo. Em 1994 o Parreira levou-me e em 2002 o Felipão levou o Kaká. Acho que caberia um planeamento de futuro, o Endrick fazer parte dessa convocação."