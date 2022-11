Romário para Neymar: "Quem precisa de ter boa imagem é a televisão"

Avançado e figura maior do Brasil campeão do Mundo em 1994, Romário é o autor de um texto no site "The Player's Tribune

Aproxima-se a estreia do Brasil no Mundial'2022 e Neymar é, como seria de esperar, a razão de muito do mediatismo em volta da canarinha. E há quem critique o avançado do PSG.

É neste contexto que o site The Player's Tribune publicou um texto de Romário. Para os mais novos, avançado e figura maior do Brasil campeão do Mundo em 1994. Atualmente deputado brasileiro.

"Sei perfeitamente o que você está sentindo", pode ler-se na parte do artigo que o Baixinho reserva a Neymar. "Ah, claro, todo mundo gosta de dizer que o Baixinho é isso, que foi aquilo ou que sou o cara. Mas a verdade, parceiro, é que até 1993 tinha muita gente que falava mal para c* de mim".

Romário, a propósito das críticas sobre o comportamento de Neymar fora do campo, escreveu. "Numa boa, faça a sua parte dentro de campo e tente esquecer o resto, todo esse barulho que vem de fora. É o que sempre digo: quem precisa de ter boa imagem é o aparelho de televisão. Continue a não dar importância para o que os outros vão comentar sobre você".