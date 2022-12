"Rolls-Royce por ganhar à Argentina? Não, os rumores não são verdadeiros"

Presidente da federação saudita, Yasser Al Misehal, deu entrevista à Marca e esclareceu que afinal os propalados prémios chorudos por vencer a Argentina não passaram de "fake news"

Logo após a Arábia Saudita vencer a Argentina na fase de grupos do Mundial do Catar, surgiram notícias dos prémios chorudos que os jogadores teriam à espera no rgeresso ao seu país, tais como carros Rolls-Royce, mas, afinal, foi tudo "fake news".

Segundo o presidente da federação saudita, Yasser Al Misehal, em entrevista à Marca, os jogadores tiveram de facto direito a prémio, mas não especial e sim o estipulado, pois há regras a seguir.

"Não, não, não. Os nossos jogadores jogaram pelo orgulho de representar sua nação. Eles tiveram a honra e a sorte de representar a seleção numa partida histórica [contra a Argentina]. Os rumores não são verdadeiros. Claro que eles tiveram um bónus , mas foi um bónus normal. Há regras para isso. Eles não jogam por bónus, jogam pelo seu país. Para fazer a sua própria história. Muitos deles ficaram famosos depois de vencerem a Argentina", assegurou Yasser Al Misehal.