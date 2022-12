Rodrygo pede desculpa: "Foi como eu sempre pedi para que não fosse"

Atacante do Brasil falhou um penálti contra a Croácia

O Brasil foi eliminado de forma surpreendente pela Croácia, nos quartos de final do Mundial do Catar, no desempate por penáltis e após estar a ganhar no prolongamento, e o atacante Rodrygo, um dos protagonistas, recorreu às redes sociais para pedir desculpas.

"Desculpa. Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse", afirmou.

Rodrygo, recorde-se, foi um dos jogadores do Brasil que falhou um dos penáltis no desempate após o prolongamento, acabando consolado por Neymar, a chorar no relvado.