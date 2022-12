Declarações do médio argentino, no final do encontro com a França

Reação: "Somos campeões do mundo, nunca imaginei, nunca me imaginei a segurar a taça. Nascemos para sofrer, isto é o que nos endurece, nós, argentinos, somos assim. Seremos eternos com o que conquistámos. Estamos no topo do mundo e penso que merecemos."

Palavras para o povo: "Carregamos a bandeira da Argentina em todo o lado; Oxalá (os argentinos) estejam tão felizes como nós".