"Rivalidade com País de Gales? O sentimento pode não ser mútuo, mas eu vivo..."

Declarações de Gareth Southgate, selecionador inglês, em conferência de imprensa de antevisão ao País de Gales-Inglaterra, partida relativa à terceira jornada do Grupo B do Mundial'2022 e que está marcada para segunda-feira, às 19h00.

Jogo: "Queremos vencer. Temos de balancear a frescura física com a estabilidade, é essa a decisão que define o onze titular. Há muito em jogo para ambas as equipas, não há um jogo em que não exista pressão. A nossa exibição vai ser decisiva, jogámos bem no primeiro jogo [com o Irão] e marcámos muitos golos [6-2]. O segundo jogo foi mais difícil [0-0 contra os Estados Unidos]".

Harry Kane está a precisar de descanso? "Claro que vamos escolher uma equipa que acreditemos que possa vencer. O Harry sente-se bem, recuperou do toque que sofreu. Toda a gente fala do seu tornozelo mas o toque foi no pé. Nesta altura, temos praticamente toda a gente disponível, o que é uma boa situação. Torna as decisões mais difíceis, claro, mas o que se quer é um plantel completamente disponível".

País de Gales: "Eles têm, obviamente, jogadores de classe mundial e que podem produzir momentos brilhantes. Eles têm um bom espírito e são organizados. Sabemos bem da qualidade da Ucrânia, que eles venceram e eles vão ter uma motivação extra por jogarem contra a Inglaterra. Temos de estar preparados para todas estas coisas e focados no nosso próprio jogo".

Mudanças no onze? "Temos 26 jogadores, mas estamos num grande torneio, o objetivo não é distribuir internacionalizações. Temos um grupo brilhante e os jogadores vão desapontados se não jogarem, mas temos outras competições ao longo do ano em que poderemos dar mais minutos, quando possível. O plantem tem estado pronto nos torneios anteriores e tem dado muito apoio".

Rivalidade entre as duas nações: "Eles são de lá e nós daqui. É como qualquer jogo entre dois países que têm fronteiras próximas, existe uma rivalidade competitiva. Para mim, é uma grande rivalidade desportiva, o sentimento pode não ser mútuo, mas eu vivo em Yorkshire [condado inglês próximo à fronteira com a Escócia] e eles sentem o mesmo que o resto da Inglaterra. Haverá uma atmosfera fantástica no estádio e estamos ansiosos pelo jogo".