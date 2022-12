Rivaldo vai torcer pela Argentina: "Sem palavras, Messi"

Antigo internacional brasileiro não está para rivalidades continentais. Elogia craque argentina, figura nas meias-finais, diante da Croácia

Rivaldo quer deixar a rivalidade entre Brasil e Argentina para trás. O antigo craque da Canarinha vai torcer pelas Pampas e tudo por causa de Lionel Messi, figura no encontro das meias-finais, diante da Croácia.

Para a antiga figura do Barcelona e da seleção brasileira, Messi merece o reconhecimento e o título mundial, no próximo domingo.

Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de copa então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você Messi você já merecia ser Campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título. pic.twitter.com/BeRyiC8J70 - RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) December 14, 2022