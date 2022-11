Richarlison, o craque "fetiche" de Marco Silva

Em Vicarage Road, Richarlison tornou-se o craque "fetiche" do treinador português e, quando este se mudou para o Everton, na época seguinte, convenceu a direção dos toffees a desembolsar cerca de 39 milhões de euros

Protagonista de uma obra de arte na vitória do Brasil sobre a Sérvia, Richarlison nunca hesitou em abordar a dívida de gratidão com Marco Silva. Esta época, quando Fulham e Tottenham mediram forças na Premier League, jogador e treinador cumprimentaram-se calorosamente no final do jogo e a fotografia do momento foi parar às redes sociais do avançado.

"Este cara mudou minha vida", escreveu Richarlison em alusão a Marco. A história de cumplicidade entre os dois teve início em 2017. Quando brilhava no Fluminense, o avançado tinha tudo acertado para rumar ao Ajax, mas um telefonema de Marco Silva, então no comando do Watford, mudou a sua vida. Em entrevista ao jornal "The Guardian"em maio de 2021, o treinador português revelou como conseguiu levar o "brasileiro com pinta de europeu" para o Watford, em 2017.