Revelada a causa da morte do jornalista Grant Wahl no Mundial do Catar

Perdeu a vida durante o encontro entre Países Baixos e Argentina.

A esposa de Grant Wahl, jornalista norte-americano que perdeu a vida no estádio onde se desenrolava o encontro entre Países Baixos e Argentina, dos quartos de final do Mundial, revelou a causa da morte. Em comunicado, foi mencionada a "rotura de um aneurisma da aorta ascendente". "Grant morreu da rotura de um aneurisma da aorta ascendente, não detetado e de crescimento lento, com hemopericárdio. A pressão no peito que sentiu pouco antes da sua morte pode ter representado os sintomas iniciais. Por mais manobras de reanimação que tivessem sido feitas, ou choques dados, isso não teria sido suficiente para o salvar. A sua morte não esteve relacionada com a covid-19. Não esteve relacionada com qualquer vacina", pode ler-se.

Grant Wahl, 48 anos, sentiu-se mal na tribuna da imprensa do Estádio Lusail e recebeu imediatamente tratamento médico de emergência e durante a sua transferência de ambulância para o Hospital Geral Hamad, em Doha.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, enviou as "sinceras condolências" da entidade dirigente do futebol mundial e da "comunidade futebolística" à mulher, família e amigos do jornalista.

Wahl escreveu um livro sobre David Beckham, cobriu oito Campeonatos do Mundo masculinos consecutivos e trabalhou para a famosa revista Sports Illustrated, de 1996 a 2020, antes de se juntar à CBS Sports, em 2021.

De acordo com a estação de rádio norte-americana NPR, o jornalista desmaiou na tribuna da imprensa quando a partida estava a chegar ao fim.

Grant Wahl chegou a comentar no seu boletim informativo online que tinha ido a uma clínica no centro dos media. "Disseram-me que provavelmente tinha bronquite", escreveu, adiantando: "O meu corpo finalmente desistiu de mim. Três semanas com pouco sono, muito stress e trabalho podem ter esse efeito (...). Pude sentir a parte superior do peito a assumir um novo nível de pressão e desconforto".

A mulher do jornalista, Celine Gounder, uma famosa especialista em doenças infecciosas que apareceu na televisão várias vezes durante a pandemia de covid-19, escreveu no Twitter que estava "completamente em choque".

Por seu lado, o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price tweetou pouco depois: "Entristece-nos profundamente saber da morte de Grant Wahl".

"Grant fez do futebol o trabalho da sua vida e nós estamos devastados por ele e a sua brilhante caneta já não estarem connosco", escreveu a Federação de Futebol dos Estados Unidos através de uma declaração.

Antes do jogo Estados Unidos-Países de Gales, de 21 de novembro, Wahl foi detido pelo pessoal de segurança no estádio Ahmad Bin Ali por usar uma t-shirt arco-íris. Ser homossexual constitui crime no pequeno emirado do Golfo.